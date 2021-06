Joachim Löw: Vi burde aldrig lukke Danmark ind i kampen

Det siger Joachim Löw på et pressemøde efter kampen.

- Indtil Danmark udlignede, holdt vi dem fra chancer, og det var en kamp, som vi skulle have afgjort. Vi havde chancerne til at gøre det til 2-0, og havde vi gjort det, så ville afslutningen på kampen ikke have været så svær for os.

- Vi mistede lidt kontrol i anden halvleg, for vi tabte bolden for nemt flere gange. I offensiven manglede der løbevillighed, siger den tyske landstræner.

Med næsten to uger til Tysklands første kamp under EM-slutrunden er han dog ikke bekymret.

Tyskerne har haft en blandet optakt, hvor flere spillere på grund af klubkampe eller skader endnu ikke har haft mulighed for at træne med resten af holdet.

Derfor var onsdagens startopstilling næppe i nærheden af den, som løber på banen til Tysklands første EM-kamp mod Frankrig 15. juni.

- Der manglede nogle løb og lidt timing mod Danmark. Der manglede nogle af de ting, som man ikke kan nå at få ind i spillet, når man kun har trænet i fire dage.

- Vi skal forbedre os offensivt, og vi skal også blive mere kompakte i forsvaret, siger landstræneren.

Heller ikke Tysklands målscorer, Florian Neuhaus, var udpræget begejstret for tyskernes indsats, men han finder dog tryghed i holdets evne til at skabe chancer.

- Vi ved, at vi stadig har ting at forbedre efter den her kamp, men vi skabte trods alt mange chancer mod Danmark, og vi ramte også træværket to gange. Så der er også gode ting, vi kan tage med fra den her kamp, siger han.