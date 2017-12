Joachim B. Hansen placerer sig i toppen i Sydafrika

Den danske golfspiller er i samlet seks slag under banens par placeret på en delt ottendeplads sammen med ni andre spillere.

I alt 240 golfspillere deltager i Joburg Open, og der spilles på to baner.

På torsdagens runde i Johannesburg lykkedes det Joachim B. Hansen at lave otte birdies, mens det også blev til to bogeys på de våde baner omkring Randpark Golf Club.

Kraftig vind gjorde dagen til en udfordring for mange af deltagerne.

Men Joachim B. Hansen håndterede vejrforholdene fint på Firethorn-banen og var helt oppe at snuse til førstepladsen efter ti huller.

Danskeren præsterede blandt andet at levere birdies på fire huller i træk i starten af runden.

- Jeg var meget stabil og ramte boldene godt. Min putter fungerede godt, og jeg missede kun to slag inden for to meter, så det var godt.

- Det kunne have været en endnu lavere score for mig, men boldene gik ikke i hullerne. Seks under par er dog en god score, siger Joachim B. Hansen til turneringens hjemmeside.

Med præstationen er Joachim B. Hansen kun tre slag efter den førende sydafrikaner, Keenan Davidse, som brugte 63 slag på Bushwillow-banen.

Jeff Winther er lige nu næstbedste dansker i turneringen, og han indledte med en runde i 70 slag, hvilket rakte til en placering som delt nummer 60.

Anders Hansen er også med i turneringen, og han er noteret som delt nummer 85.