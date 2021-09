Joachim Andersen øjner chancen i landsholdets forsvar

Joachim Andersen ser ud til at være steget i hierarkiet på det danske fodboldlandshold siden sommerens EM-slutrunde.

Det stiller midtstopperen Joachim Andersen i en gunstig situation før VM-kvalifikationskampene mod Skotland, Færøerne og Israel onsdag, lørdag og tirsdag.

- Det er klart, at det ser godt ud for mig, og jeg håber da, at jeg skal spille noget mere nu end tidligere, men det håber jeg, hver gang jeg er med landsholdet.

- Jeg fik lidt spilletid i de tre knockoutkampe til EM, og der gjorde jeg det fint, så jeg tror også, at Kasper (Hjulmand, red.) stoler på mig, og jeg vil vise ham, at jeg er helt klar.

- Jeg vil gøre alt for at bidrage til, at vi får tre sejre, så vi kan komme tættere på VM, siger Joachim Andersen.

Den stærke stopper har spillet otte landskampe siden debuten i 2019, men kun en gang har han været på banen i mere end 45 minutter.

Ud over de allerede nævnte forsvarsspillere er også Victor Nelsson og Andreas Maxsø udtaget til den aktuelle landsholdssamling.

Akkurat som i 2020/21-sæsonen ser Joachim Andersen også i indeværende sæson ud til at være fast mand for et Premier League-hold, hvilket han håber styrker kandidaturet til en startplads på landsholdet.

I sidste sæson spillede han på leje i Fulham, men i løbet af sommeren er han skiftet permanent fra Lyon til Crystal Palace.

Godt nok er 25-årige Joachim Andersen flyttet til en ny privatadresse, men det var et mål for ham at blive i London-området, siger han om skiftet til Crystal Palace.

- Jeg kender allerede byen, så det har været nemt at falde til i en ny klub, hvor jeg også har fået en god start.

- Det var ikke sådan, at jeg ville udelukke noget, men det var min prioritet, at jeg skulle være i London og spille i Premier League. Men jeg ville jo ikke have sagt nej, hvis eksempelvis Liverpool var kommet til mig, siger Joachim Andersen.

Onsdag klokken 20.45 spiller Danmark - med eller uden Joachim Andersen i startopstillingen - VM-kvalifikationskamp mod Skotland i Parken.