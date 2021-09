Joachim Andersen har ramt toppen i Premier League

- Det har været godt for mig at prøve nogle forskellige kulturer og ligaer. Man er nok nødt til selv at prøve dem, for at forstå hvor forskellige de er.

- Men nu er jeg i Premier League, og det er toppen for mig. Det er den mest konkurrencedygtige liga. Alle hold er stærke og virkelig svære at slå, så man er nødt til at være på tæerne i hver eneste kamp, siger Andersen og uddyber:

- Derudover er opmærksomheden på ligaen enorm i forhold til de andre ligaer, jeg har prøvet. Jeg må bare sige, at jeg elsker livet her og min fodbold. Jeg er en glad mand, siger den tidligere Twente-, Sampdoria- og Lyon-spiller.

Joachim Andersen var i sidste sæson udlejet fra Olympique Lyon til Fulham. Her opnåede han fast spilletid og sågar en regelmæssig tjans som anfører.

Trods gode præstationer af Andersen og resten af defensiven resulterede sæsonen i en nedrykning fra Premier League.

Danskeren skiftede siden Lyon ud med en femårig kontrakt i Crystal Palace og blev dermed modsat Fulham i Premier League. Men Andersen er langtfra upåvirket af nedrykningen.

- For mig var det meget hårdt. Mange folk siger, at man er ligeglad, når man er udlejet, men det gjorde virkelig ondt på mig, siger danskeren og uddyber:

- Jeg synes, vi havde en fantastisk sæson, og det var unfair, at vi røg ned. Der var så mange kampe, hvor vi fortjente mere. Men sandheden er, at vi ikke scorede nok mål, og så vinder man ikke kampe.

To af Fulhams bedre kampe i sidste sæson var mod Liverpool, som Andersen var med til at spille 1-1 med på hjemmebane og slå 1-0 på Anfield.

Lørdag vender forsvarsspilleren tilbage til netop Anfield med Crystal Palace, der senest tankede selvtillid med en solid 3-0-sejr over Tottenham hjemme på Selhurst Park.

Andersen tager dog ikke for givet, at hans gode stime mod Liverpool fortsætter.

- Liverpool var inde i en dårlig periode i sidste sæson, og det udnyttede vi. Nu er situationen en anden. Liverpool er et af de bedste hold i verden, så vi skal være skarpe og gøre de samme ting, som vi lykkedes med mod Tottenham, siger danskeren.

Modsat i sidste sæson er tribunerne i Premier League igen fyldte, og det øger Joachim Andersens glæde over at være en del af Premier League.

- Nu har jeg prøvet to kampe på Selhurst Park med tilskuere, og atmosfæren var helt utrolig. Især mod Tottenham var det helt skørt. Og jeg ser også meget frem til at skulle spille på Anfield, siger Andersen.

Liverpool og Crystal Palace dyster lørdag fra klokken 16.