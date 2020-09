Jess Thorup skal skabe succes i Genk: Jeg er stolt og sulten

Fraværet fra fodbolden blev kort for Jess Thorup, som fredag er tilbage på træningsbanerne i Belgien efter fem ugers ufrivillig pause, efter at han i august blev fyret som træner i Gent.

- Jeg er sulten efter at komme tilbage og efter at vise mit potentiale som træner.

- En ting er at blive fyret. Det var første gang i min karriere, og så efter kun fire uger på sidelinjen at kunne lande et kæmpe job i Belgien med et hold, der var mester for to år siden, og som har kæmpe ambitioner. Det gør mig både stolt og glad, siger Jess Thorup.

Den 50-årige træner, som vandt Superligaen i 2018 med FC Midtjylland, har fået en treårig kontrakt i KRC Genk.

Det er en klub med høje ambitioner og forventninger, som spillere og træner hverken har levet op til i denne eller sidste sæson.

- Det er klart, at det er en klub, der gerne vil tilbage, hvor den var. Så der er store ambitioner, men det har jeg det fint med. Ellers havde jeg ikke valgt den rette hylde. Så det glæder mig. Jeg kan næsten ikke vente, siger han.

Men det er åbenlyst, at stemningen ved pressemødet er mere afslappet, end den var i Gent for to år siden, da formanden talte om at vinde mesterskabet efter et år og deltagelse i Champions League.

Det sidste sikrede Thorup faktisk klubben, som nu spiller kvalifikationskampe til turneringen. Men andenpladsen sidste år var ikke nok til at sikre ham trænerposten. Han røg ud efter to ligakampe i august.

Thorup fortæller, at han havde andre muligheder end Genk. Men han var ikke i tvivl, da han hørte om interessen fra Genk, da alle folk, som han har snakket med, har "talt positivt om klubben".

Genk ligger aktuelt på en niendeplads i den belgiske liga efter seks spillerunder.

Klubbens formand, Peter Croonen, fortæller, at klubben drømmer om at komme med i slutspillet blandt de første fire.

- Vi har haft en vanskelig start på sæsonen. Vi har indset, at vi er i en opbygningsfase.

- Vi vil gerne have, at Jess får de bedst mulige resultater, at vi ser spillerne udvikle sig. Hvor det så bringer os hen, må vi se. Det er drømmen at komme blandt de første fire, siger Croonen.

Målt på pokaler er Genk med fire nationale mesterskaber en større klub end Gent med blot et enkelt.

- På den måde er det historisk en større klub. Sådan vælger jeg at se på det, og de har ambitioner om at komme tilbage. Det er det, som de blandt andet har ansat mig til. Jeg skal sammen med ledelsen forsøge at finde vejen tilbage til succes, og det glæder jeg mig helt vildt til, siger Jess Thorup.

Han har første kamp mandag, hvor holdet hjemme møder Oostende, der har samme antal point som Genk - otte - og ligger en plads over i tabellen.