Jess Thorup ser bedste FCK-hold i sin tid som træner

Der er stor optimisme at spore i FC København for tiden.

Ud over de resultatmæssige opture er cheftræner Jess Thorup fornøjet over, at hans FCK-mandskab lige nu præsterer på det højeste niveau, siden han tiltrådte i november 2020.

- Det er det FCK-hold i min tid, som har spillet bedst, og som har været mest dominerede både offensivt og defensivt.

- Vi er det mest scorende hold, og det hold, som har lukket næstfærrest mål ind.

- Vi er begyndt at få hele paletten til at fungere, og det giver en god ro i maven, siger cheftræneren.

Hvis FC Midtjylland ikke vinder over Brøndby IF senere søndag, vil FCK være på førstepladsen inden landsholdspausen. Med et glimt i øjet ærgrer Jess Thorup sig over, at der går to uger, før hans FCK-hold igen skal i aktion.

- Det er næsten ærgerligt, at der er landskampspause. Det vigtige bliver at samle tråden op, når vi mødes igen.

- Lige nu har vi godt nok momentum. Det er voldsomt.

Jonas Wind er en af de FCK-spillere, som skal med landsholdet afsted til de kommende VM-kvalifikationskampe, og den gode periode glæder angriberen.

- Det er en rigtig god følelse. Vi har ikke tabt i den her sæson, og vi er inde i en periode, hvor vi spiller rigtig godt, og nu er vi begyndt at lukke af bagtil.

Søndag splittede FCK Vejle ad i Superligaen, hvor det blev til 4-0 på Vejle Stadion. Wind mener, at det er en af de bedste præstationer under Jess Thorup.

- Over 90 minutter er det en af de bedste præstationer under Jess' ledelse. Relationerne var der, og vi var meget flydende i vores offensive spil. Der var god bevægelse og mange spilmuligheder for ham, som havde bolden, siger 22-årige Wind.