Jess Thorup kalder FC Københavns præstation for pivringe

FC Københavns cheftræner Jess Thorup var meget utilfreds med spillet i søndagens kamp og understreger, at det er langt under FCK-niveau.

Søndagens kamp mellem FC København og Silkeborg IF endte 0-0, men selv om begge hold fik ét point ud af anstrengelserne, var der ikke samme tilfredshed at spore i de to lejre.

- Det var pivringe. Så kort kan det siges.

FCK spillede en europæisk kamp i midtugen, og det kan godt have betydning, siger Jess Thorup.

- Holdet var tømt for energi og kræfter. Det skal ikke være en undskyldning, og jeg er overrasket over niveauet, for jeg synes, at vi så en opadgående kurve i kampen mod AaB.

I Silkeborg-lejren var der derimod stor tilfredshed at spore efter søndagens præstation.

Holdets offensive profil Nicolai Vallys var efter kampen glad for Silkeborgs indsats i Parken, og understreger, at Silkeborg er kommet til Superligaen for at bidrage med flot fodbold.

- Vi har mange dygtige spillere, der gerne vil spille centralt, og det ser vi også i kampen mod FCK. Vi vil gerne spille ud nedefra og holde på bolden.

- Vi vil ikke lave om på os selv. Vi snakkede om i omklædningsrummet, at det er vigtigt, at vi også tør at spille vores eget spil i Parken.

Oprykkerne fra Søhøjlandet er ambitiøse, understreger Nicolai Vallys i samme ombæring.

- For at sætte sig et mål har vi sagt, at vi gerne vil i top-6. Det er nok en overraskelse for mange, men det er den drøm, vi har i Silkeborg. Det er en fed målsætning at have.

FC Københavns næste superligaopgave er på udebane mod OB. Inden da har holdet dog en returkamp i Hviderusland mod Torpedo Zhodino på torsdag.