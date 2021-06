Jess Thorup følger spændt Ukraines angrebshåb ved EM

- Roman var ikke den helt store profil, da jeg ankom til Gent. Supporterne var utilfredse med ham, for han fik ikke helt scoret de mål, han skulle, fortæller Thorup.

En af Thorups første handlinger i Gent var at bruge Yaremchuk som decideret angriber i stedet den delvise rolle som kantspiller, ukraineren havde under den tidligere træner.

Derefter blev der arbejdet med selvtilliden og afslutningerne.

- Roman havde brug for en, der tog sig lidt af ham i forhold til det mentale. Vi havde rigtigt mange snakke, og vi arrangerede en masse individuel træning med diverse eksperter for at forbedre hans afslutningsteknik og ro i afslutningerne, siger Thorup.

Fremgangen kom trinvist, og sammen med canadieren Jonathan David blomstrede Yaremchuk op og gjorde i 2019/20-sæsonen Gent til det mest scorende hold i Belgien.

- Roman har en fysisk pakke, der er helt exceptionel. Han er stor og stærk, men han er også hurtig, så han vil altid være en trussel mod de fleste forsvar.

- Men han havde ikke troen på egne evner, da jeg mødte ham første gang.

- Det arbejdede vi med, og han skal helt sikkert selv have den største del af æren, for han har den helt rigtige indstilling. Han kom til træningsanlægget tidligt om morgenen og gik sent, og det er ekstra fedt, når spillere som ham får succes, siger Thorup.

Angrebslegenden Andriy Shevchenko er nu ukrainsk landstræner, og han vælger givetvis 25-årige Yaremchuk i front, når det går løs mod Holland i Amsterdam søndag.

En spændt Thorup kigger med.

- Når man har arbejdet så tæt med en spiller i to år, kan man ikke undgå at følge ham videre i hans karriere. Jeg glæder mig meget til at se Roman tage de næste skridt, og jeg er sikker på, at han lykkes med det.

- Hvis han får et stærkt EM, vil han uden tvivl være interessant for de store klubber i Europa, siger FCK-træneren.

Ukraine og Holland dyster søndag klokken 21.00 i Amsterdam.

De andre to hold i gruppe C, Østrig og Nordmakedonien, mødes søndag klokken 18.00.