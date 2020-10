Jess Thorup får hævn over eksklub i Belgien

Her var han tilbage på sin gamle hjemmebane med sin nye klub, Genk, og Thorup og co. kunne tage tre point med hjem takket være en 2-1-sejr.

Tidligt i sæsonen blev Thorup offer for en skidt sæsonstart i Gent. Efter to nederlag i to kampe var Gent-ledelsens tålmodighed pludselig brugt op, og derfor fik danskeren en fyreseddel 20. august.

Lidt over en måned senere, 24. september, blev Thorup så ansat i Genk, der ligesom eksklubben har store ambitioner, men svingende resultater.

Thorup havde den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle med i startopstillingen som wingback, mens den tidligere superligabomber Paul Onuachu var placeret i front.

Ingen af dem havde dog nogen stor rolle i de to mål, som Genk scorede.

Med sejren ligger Genk på ottendepladsen, mens Gent ligger på en beskeden 14.-plads i Belgiens bedste fodboldrække, der tæller 18 hold.