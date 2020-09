Jess Thorup ærgrer sig over tidlig fyring i Gent

Den danske fodboldtræner Jess Thorup ærgrer sig over, at han for fire uger siden fik en fyreseddel i den belgiske klub Gent bare to kampe inde i den nye sæson.

- Det ærgrer mig, at det sluttede efter bare to kampe i den nye sæson, men jeg vil til evig tid været taknemmelig for den chance, jeg fik i en stor og spændende liga.

- Jeg har været heldig at få lov til at prøve det meste, og sammen med staben byggede vi et stærkt, sportsligt fundament med et offensivt mindset, hvilket blandt andet gjorde os til det mest scorende hold i ligaen i sidste sæson, siger Jess Thorup.

- Selvfølgelig ærgrer fyringen mig, men mest af alt står jeg tilbage med en stor glæde og taknemmelighed over, at jeg fik lov til at være en del af KAA Gent, tilføjer Thorup.

Jess Thorup var forsvarende mestertræner i Superligaen, da Gent hentede ham til Belgien i oktober 2018.

Siden fyringen af den 50-årige dansker har Gent tabt to ligakampe og vundet en enkelt. Det udbytte kostede efterfølgeren László Bölöni jobbet i mandags. Derfor var det med Wim De Decker som cheftræner, at Gent onsdag spillede sig i playoffrunden i Champions League-kvalifikationen.