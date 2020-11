Jess Thorup: FCK-job er en ekstraordinær mulighed

Jess Thorup siger, at det er specielt at forlade Genk, men muligheden i FCK kommer næppe igen, vurderer han.

FC Midtjyllands tidligere mestertræner Jess Thorup blev mandag officielt den nye cheftræner i FC København, selv om Thorup for få uger siden tiltrådte hos belgiske Genk, hvor han øjeblikkeligt blev en succes.

- Der skulle noget helt ekstraordinært til at friste mig til en ny udfordring lige nu, men muligheden for at blive cheftræner i FCK kommer nok kun én gang i min karriere, forklarer Jess Thorup på FCK's hjemmeside.

Han medgiver, at det er "en meget speciel situation i forhold til Genk".

- Men det er også en helt speciel mulighed, jeg har fået her. Den kunne jeg ganske enkelt ikke sige nej til, selv om jeg selvfølgelig er ked af, at jeg efterlader Genk i en uheldig situation.

- Det har jeg taget face to face med klubben dernede, og nu glæder jeg mig enormt meget til at komme i gang med det nye spændende job, og jeg er allerede i gang oppe i hovedet, siger Thorup.

FCK fyrede 10. oktober Ståle Solbakken efter et generelt skuffende 2020, og siden har Hjalte Bo Nørregaard været midlertidig træner.

- Det er det største job i skandinavisk fodbold, der matcher selv store internationale adresser og ligaer.

- Derfor er jeg også meget stolt og ydmyg over, at FCK har peget på mig som manden, der kan løfte en stor, imponerende historie og arv videre, siger Thorup.

Han fortæller, at han har fulgt Superligaen og FCK tæt under opholdet i Belgien, hvor han i første omgang var træner i Gent.

- Jeg ved, at jeg træder ind i en stor klub med dygtige mennesker omkring mig, og det er et sted, der står på et stærkt fundament.

- Jeg synes, at spillermaterialet er utroligt spændende, så jeg kommer for at fortsætte jagten på de store ambitioner, som FCK altid har, siger Thorup.

FCK har vundet sine seneste to ligakampe over AGF og Lyngby og ligger aktuelt nummer otte i Superligaen med ti point for syv kampe.