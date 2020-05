Jesper Worre skal ikke længere være i spidsen for Danmarks største cykelløb.

Jesper Worre er afsat som løbsdirektør for Danmark Rundt. Det bekræfter Worre over for Ekstra Bladet.

Jesper Worre skal ikke længere stå i spidsen for etapeløbet Danmark Rundt. Således erfarer Ekstra Bladet, at Worre er blevet afsat som løbsdirektør.

I slutningen af marts fik han besked om, at han fra næste år ikke længere skal arrangere den største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed i Danmark, lyder det i avisen.

Jesper Worre bekræfter Ekstra Bladets oplysninger, men har derudover ingen kommentarer til bruddet med Danmarks Cykle Union (DCU).

Worre har siden 1997 været løbsdirektør for det, der dengang hed Post Danmark Rundt, men 2019-udgaven blev hans sidste i spidsen for det, der undervejs i hans tid som løbsdirektør kom til at hedde PostNord Danmark Rundt.

Han nåede at være med til planlægningen af 2020-løbet, som i sidste ende blev aflyst efter at have været udsat på grund af coronapandemien.

Løbet endte med at få termin sideløbende med Tour de France, men i stedet blev det helt aflyst. Det blev en kendsgerning i sidste uge.

Den nu 60-årige Worre indstillede sin aktive cykelkarriere i 1992. Siden blev han direktør for Danmarks Cykle Union.

Han blev dog afsat fra stillingen i 2013 for at skulle koncentrere sig om Danmark Rundt.

Ekstra Bladet erfarer, at Worres exit er kulminationen på en langstrakt magtkamp i DCU.

Ritzau har været i kontakt med DCU-direktør Martin Elleberg Petersen, der ikke vil bekræfte Worres exit. Han siger, at parterne er i dialog.

Worre fortæller til Ritzau, at bestyrelsen i DCU ikke har forlænget hans kontrakt og eksplicit fortalt ham, at han ikke skal arrangere PostNord Danmark Rundt fremover.