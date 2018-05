Jesper Nøddesbo letter på hatten for velspillende målmand

- Søren inde i målet skal have kæmpe ros. Han var en afgørende faktor for den ottemålssejr, vi får her, siger Nøddesbo.

Men Søren Rasmussen fik også god hjælp af et velspillende forsvar, der holdt sine aftaler, understreger Nøddesbo.

- Jeg synes, vi ligger og arbejder med at gøre dem usikre i deres aftaler, og så har vi forberedt os rigtig godt på deres aftaler.

- Det er det psykologiske spil, der er i håndbold. Jeg vil selvfølgelig ikke stå og fortælle dig alle vores aftaler, så får de en fordel, siger han.

Også BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen roser den stærke BSV-defensiv oven på den overlegne hjemmesejr.

- Vores forsvarsspil og målmandsspil fra Søren Rasmussen var på et højt niveau, som gjorde det meget vanskeligt for Aalborg.

- Når de kun scorer 20 mål, er det også nemmere for os at styre kampen, siger Bredsdorff-Larsen.

Søndag venter andet semifinaleopgør mellem BSV og Aalborg på sidstnævntes hjemmebane.

Med uafgjort eller sejr er BSV klar til DM-finalen, da der spilles bedst af tre kampe, men BSV tager langtfra finalepladsen for givet.

- Hvis vi går op og sløser det væk i Aalborg, skal vi igen i gang på onsdag, men jeg vil gerne gøre det færdigt på søndag, siger Nøddesbo.

- Der er jo altid et tryk fra et udebanepublikum, men jeg synes, vi har været dygtige til ikke at lade os slå ud, siger han.

Kommer Bjerringbro-Silkeborg i finalen, venter en duel mod enten Skjern Håndbold eller GOG Håndbold, som mødes i den anden DM-semifinale.