Jesper Jensen vrager landsholdsanfører i første trup

Jesper Jensen ser bort fra landsholdsanfører Stine Jørgensen i sin første trup som landstræner for kvindelandsholdet i håndbold.

Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Til gengæld er Emilie Steffensen og Helene Kindberg nye i den danske trup til kampene mod Brasilien i slutningen af marts.

- Lars og jeg har været rigtigt mange ting igennem, da vi skulle sammensætte den her trup.

- Vi har selvfølgelig haft blik for, at der kun er ti måneder til EM på hjemmebane, og derfor er vi nødt til ret hurtigt at prøve nogle spillere af, som ikke tidligere har været omkring A-landsholdet, siger landstræneren.

Den nye landstræner vil give anføreren en pause.

- Både for Stines skyld, men også for at skabe et rum, hvor ansvaret bliver fordelt ud over flere spillere, og hvor flere får mulighed for at byde ind i forhold til at tage et ansvar, siger han.

Jesper Jensen blev mandag præsenteret som afløser for Klavs Bruun Jørgensen på posten som træner for de danske håndboldkvinder.

Truppen på 20 spillere ser ud som følger:

Målvogtere: Sandra Toft, Althea Reinhardt og Anna Kristensen.

Stregspillere: Kathrine Heindahl, Stine Bodholt og Sarah Iversen.

Fløjspillere: Freja Cohrt, Trine Østergaard, Simone Böhme og Fie Woller.

Bagspillere: Anne Mette Hansen, Kristina Jørgensen, Mie Højlund, Line Haugsted, Lotte Grigel, Mia Rej, Helena Elver, Louise Burgaard, Emilie Steffensen og Helene Kindberg.