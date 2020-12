Jesper Jensen vil se mere beslutsomhed fra spillerne

Danmark spillede sin dårligste kamp hidtil ved EM i kvindehåndbold i Herning, da holdet fredag aften måtte kæmpe hårdt for at hente en sejr på 24-22 over Sverige i mellemrunden.

Især et enkelt område får som følge deraf mere opmærksomhed fra landstræner Jesper Jensen inden søndagens møde med Spanien.

- Vi har kigget en del på vores beslutsomhed. Jeg synes, vi er rigtig gode, når vi går mod mål, men de andre gange, hvor vi er lidt uafklarede og løber rundt og bare spiller fra højre mod venstre, er vi ikke så dygtige, siger han.

- Så ordet beslutsomhed kigger vi på.

En af de spillere, som rent faktisk præsterede godt mod Sverige i angrebet, var højrebacken Mette Tranborg.

Den høje Team Esbjerg-spiller har tidligere haft det svært mod forsvar, som støder højt op på hende. Men det løste hun godt trods svenskerne overraskende taktik.

- Det var helt uventet for os, at Sverige ville dække sådan, for det er første gang i 20 år, de har gjort det, siger Jesper Jensen.

- Men vi er dygtige, når vi går mod mål, og der er Mette en af dem, som har en voldsom fysik. Og når hun går mod mål, bliver hun bare ekstremt meget farlig.

Mod Spanien kommer danskerne givetvis igen op mod et forsvar, som går mere offensivt til værks, end spillerne i Norden er flasket op med.

Her skal beslutsomheden være med til at sikre, at spillerne ikke pludselig tror, at de skal gøres en masse ting anderledes.

- Det er vigtigt, at vi stoler på konceptet. Det er vigtigt at have den ro, så vi også kan præstere bedre som spillere, siger bagspilleren Kristina Jørgensen, som mener, at kampen mod Sverige gav holdet lidt gratis træning til mødet med Spanien.

- Det var godt at få det trænet (spillet mod et offensivt forsvar, red.), så det tror jeg da, at vi helt sikkert også kan bruge mod Spanien.

Danmark og Spanien tørner sammen klokken 20.30 i Jyske Bank Boxen.

Mens Spaniens muligheder for at nå semifinalerne er forduftet, kan Danmark med en sejr eller uafgjort sikre sig et finalemøde i mellemrunden mod Rusland om en plads i semifinalen.