Jesper Jensen vil fange Norges skygge inden for tre år

Nordmændene har vundet OL to gange, VM to gange og EM hele seks gange, siden Danmark sidst strøg til tops ved et af de tre store mesterskaber.

Torsdag aften i Horsens åbner Danmark Golden League-turneringen på hjemmebane mod netop Norge, hvor Jesper Jensen for første gang skal stå i spidsen for landsholdet i kamp.

Det bliver mod holdet, som Danmark traditionelt altid har målt sig op imod, men som i halvandet årti har givet danskerne et solidt baghjul.

Det skal ændres, og det behøver ikke at vare så længe, mener den nye landstræner, Jesper Jensen.

- Jeg tror, vi er to-tre år fra at være permanent titeludfordrer ligesom Norge. Om tre år har jeg en forventning om, at vi skal være relativt fast i top-5. Og meget gerne før, siger Jesper Jensen.

Han står til daglig i spidsen for de danske mestre fra Team Esbjerg og har kunnet følge udviklingen i dansk kvindehåndbold på nærmeste hold.

Her har han set lovende takter de senere år, hvor især konkurrenterne fra Odense Håndbold har været med til at skubbe på den positive udvikling, mener han.

- Fra den dag Odense virkelig meldte sig ind og begyndte at løfte barren, der begyndte de andre hold at følge med op til den barre. Det har løftet dansk håndbolds niveau ekstremt meget, siger landstræneren.

- Dansk håndbold er inde i en rigtig god udvikling, og jeg synes, at klubholdene præsterer på et virkelig højt niveau, så vi kommer tættere og tættere på.

Bagspilleren Mia Rej er for så vidt enig med sin landstræner, men hun mener samtidig, at Danmark har et stykke op til Norge.

- Der er stadig et stykke vej. Man må bare have respekt for det arbejde, Norge har lavet, siger hun.

- Det kan godt være, de lige har haft en mindre nedtur, men de leverer jo medaljer på stribe. Der er stadig et stykke vej til den absolutte top for os.

Både Rej og stregspiller Kathrine Heindahl mener, at Danmarks topniveau er tæt på de bedste, men det er kontinuiteten, som er Danmarks helt store akilleshæl.

- Jeg synes, at mesterskabet i Japan (VM sidste år, red.) viste, at vi kan slå alle, men vi mangler kontinuitet. Vi skal helst undgå de her hårde dyk, som for et hold er hårde at kæmpe sig op fra, siger Heindahl.

- I Japan var det meget sejr, nederlag, sejr, nederlag, og det tærer sindssygt meget på energien, i stedet for at man kan ride på en bølge, hvor man vinder nogle kampe i streg.

- Vi har mange gode spillere, men vi præsterer overordnet ikke stabilt nok.

Kampen i Horsens mod Norge spilles klokken 20.

Lørdag møder danskerne så Montenegro, mens turneringen rundes af søndag mod Frankrig.