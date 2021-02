Jesper Jensen ser betydningsløs CL-kamp som kærkommen

Team Esbjerg kan bruge søndagens Champions League-kamp til at "pudse nogle ting af", mener Jesper Jensen.

Kampen mellem de danske håndboldmestre fra Team Esbjerg og tyske Bietigheim i Champions League er på papiret uden betydning.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) meddelte tidligere på ugen, at alle 16 hold i gruppespillet går videre til knockoutfasen i turneringen.

Desuden er Esbjergs håndboldkvinder blevet tildelt en sejr på skrivebordet over slovenske Krim Mercator og kan derfor hverken rykke op eller ned fra sin position i gruppen.

Alligevel ser vestjyderne en værdi i kampen, understreger Esbjerg-træner Jesper Jensen.

- Resultatmæssigt er den ikke blevet vigtig efter afgørelsen, hvor den er gået fra være en knald eller fald-kamp til at blive en, hvor resultatet ikke er afgørende.

- Det gør, at vi kan pudse nogle ting af. Blandet andet kan Nerea Pena komme bedre ind, da hun ikke har spillet mere end ti kampe for os endnu. Der er også nogen automatismer, der skal på plads, så det bliver en kamp, hvor vi kan prøve ting af, siger han til klubbens hjemmeside.

Team Esbjerg er parkeret på sjettepladsen i gruppe A før den sidste kamp. Der er tre point ned til Krim Mercator og seks point op til Vipers Kristiansand, og dermed kan vestjyderne ikke rokke sig ud af stedet.

I ottendedelsfinalerne parres de to grupper. Nummer et fra den ene gruppe møder nummer otte fra den anden, nummer to møder nummer syv og så fremdeles.

Allerede før sidste gruppekamp står det klart, at Esbjerg i ottendedelsfinalen skal møde franske Brest Bretagne, som ender som nummer tre i gruppe B, mens Odense Håndbold møder Vipers Kristiansand.

- De kampe, hvor der er noget på spil, er sjovere, men denne er også kærkommen. Vi vil gerne holde stimen og vinde så mange kampe som muligt. Sejre avler sejre, og det vil vi fortsætte med, siger Jesper Jensen

Mens Team Esbjerg søndag får besøg af Bietigheim, afslutter Odense gruppespillet ude mod Dortmund.