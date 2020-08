Jesper Jensen om håndboldpremiere: Det bliver underligt

Håndbolden har med undtagelse af nogle pokalkampe ligget stille i Danmark, siden coronabølgen skyllede ind over Danmark i foråret.

Men lørdag starter kvindernes bedste liga op igen, når Odense Håndbold tager imod Team Esbjerg, der blev tilkendt mesterskabet på skrivebordet i den forgangne sæson.

Men ikke meget er, som det plejer, understreger Esbjerg-træner Jesper Jensen.

- Hverdagen vender tilbage, man begynder at klippe video og lægge taktik, og alligevel skal man vænne sig til, at tingene ikke er, som de plejer, siger han til Team Esbjergs hjemmeside.

- Vi blev alle testet for coronavirus i går (torsdag, red.), og når vi kommer til Odense, må der ikke være flere end 400 tilskuere og nogle frivillige. Det bliver underligt, siger Jesper Jensen.

Jesper Jensen må blandt andre se bort fra profilen og landsholdsspilleren Estavana Polman. Hollænderen er blevet korsbåndsskade og er ude i en lang periode.

Uden hende må andre træde i karakter, understreger cheftræneren, der også træner det danske landshold.

- Kampen i Odense er første gang, vi bliver presset, og vi vil få at se, hvem der tager ansvaret efter "Essie" (Estavana Polman, red.). Der vil hvile et stort ansvar på fire bagspillere, der ikke kan tillade sig at have en dårlig dag, og så har vi blot tre fløjspillere og to stregspillere, så det bliver svært at lave udskiftningsfejl, siger Jesper Jensen.

Mens Team Esbjerg blev kåret til mester i den coronaafbrudte sæson, blev Odense Håndbold nummer to.

Den bedste kvindelige håndboldrække i Danmark har skiftet navn og hedder nu Bambusa Kvindeligaen.

Herrerne begynder 1. september med kampen mellem Ribe-Esbjerg og TTH Holstebro.