Jesper Jensen glæder sig til møde med velkendt forsvar

For selv om der venter endnu et stærkt forsvar, så er det en noget anden og mere velkendt opgave, der venter de danske angrebsspillere.

Efter kun at have scoret 20 mål mod Frankrigs bevægelige og offensive forsvar i sidste indledende EM-gruppekamp glæder de danske håndboldkvinders træner Jesper Jensen sig til fredagens møde med Sverige.

- Det er det, vi har mødt i hele vores ungdomstilværelse som dansk håndboldspiller. Vi er opdraget i dansk kultur til at spille mod den slags 6-0-forsvar, siger Jesper Jensen.

Ifølge ham gør det forberedelsesopgaven til kampen noget lettere, men det gælder også for den svenske lejr.

- Der er ingen tvivl om, at begge hold vil være meget mere i comfortzonen ved at spille mod hinanden, end når vi møder eksempelvis Frankrig, lyder det fra den danske landstræner.

- De bruger en forsvarsstil, som vi bare ikke har haft mange træningstimer imod.

Den danske forsvarsspecialist Line Haugsted fra Viborg HK spiller til daglig sammen med svenskernes playmaker Carin Strömberg.

- Det er to hold, som kender hinanden godt fra mange møder og kampe hjemme i ligaen, siger Haugsted.

Fem af de svenske spillere er på kontrakt i danske klubber, mens flere andre har været forbi Danmark i karrieren.

Trods det faktum at Sverige også ligger inde med solid viden om det danske hold og spillestil, så er der ikke noget nævneværdigt, der skal ændres i det danske forsvar til kampen.

- Vi skal holde fast i det, vi har gjort, for vi har spillet en super god turnering indtil videre. Vi brændte lidt for meget mod Frankrig, så det ikke blev til en sejr. Men forsvaret står godt, og vi spiller os til gode chancer, mener Haugsted.

Hvis Danmark skal bevare EM-skæbnen i egne hænder, altså ikke at være afhængige af andre resultater for at komme i semifinalen, kræver det en sejr over Sverige.