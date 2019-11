Jesper Jensen glæder sig over god afslutning på CL-gruppespil

Esbjerg var allerede sikker på at gå videre til mellemrunden med fire point, men alligevel leverede vestjyderne en god præstation mod gruppens bundhold, polske MKS Lublin, som blev besejret med hele 35-22.

Det glæder Esbjerg-træner Jesper Jensen, at holdet formåede at slutte gruppespillet af med manér.

- Det var flot af spillerne, at de leverede det, tilskuerne gerne vil se.

- De sidste tre-fire minutter stod hele arenaen op, og vi fik vist tilskuerne, hvorfor de kommer til håndbold her i Esbjerg, siger han.

Jesper Jensen indrømmer, at holdet havde gode betingelser mod et skadesplaget polsk hold, der ikke er lykkedes med at få nogen point i gruppespillet.

- Det var en god forsvarsindsats, der især gav den virkelig stærke præstation - specielt taget i betragtning af, at vi ikke havde så meget at spille om, men egentlig bare ville slutte godt af, siger træneren.

Også målvogter Rikke Poulsen er stolt af sit hold, og hun var glad for at kunne slutte gruppespillet af med en storsejr.

- Vi leverede et flot niveau og en koncentreret indsats fra starten, og vi spillede igennem hele kampen.

- Vores professionelle indstilling gjorde nok også, at Lublin hurtigt indså, at der ikke var meget at komme efter, siger hun.

Sejren betyder, at Esbjerg slutter på andenpladsen i gruppe B med otte point efter seks kampe. Rostov-Don har ni point på førstepladsen, mens CSM Bucuresti bliver treer med syv point.

I mellemrunden bliver gruppen parret med gruppe A, hvor franske Metz, norske Vipers Kristiansand og Ferencvaros fra Ungarn bliver modstanderne.

Jesper Jensen håber, at det danske mandskab kan finde det samme storspil frem, som holdet har leveret i gruppespillet, hvor det blev til sejr over både Bucuresti og Rostov-Don undervejs.

- Vi var i dødens pulje med Bucuresti og Rostov-Don, som er to af de absolut stærkeste hold i verden.

- Når vi så går videre med fire point og har vundet en kamp over hver af de to hold, så drømmer vi selvfølgelig om at gå i kvartfinalen.

- Vi ved godt, det bliver svært, for de tre hold i mellemrunden er nok på papiret bedre end os. Men det betyder meget, at vi er kommet videre med fire point, siger Jesper Jensen.

Esbjerg tager hul på mellemrunden i det nye år.