Jesper Jensen: VM-lodtrækning kunne have været hårdere

Tre ud af fire hold går videre til mellemrunden, hvorfra to hold går videre til kvartfinalerne.

- Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er den gode gruppe, men jeg var glad for, at vi ikke røg over i gruppe B (med Serbien, Cameroun og Polen, red.), siger landstræneren.

- Den gruppe, vi er kommet i, er jo fin nok, og så bliver vi i mellemrunden sat sammen med gruppen med Tyskland og Ungarn, så der bliver kamp om at komme i kvartfinalen.

- Vi er rimelig fortrøstningsfulde i forhold til at gå videre fra puljen, men vores søsterpulje kunne både have været værre og bedre.

Tunesien og Congo ligner overkommelige modstandere for de danske håndboldkvinder, men Jesper Jensen erkender, at modstanderne på grund af deres status som miniputnationer i kvindehåndbold kan blive svære at forberede sig på og indsamle viden om.

- Det bliver relativt begrænset, og der skal vi jo stole på, at det, vi har, er godt nok. Så kan man diskutere, om det havde været bedre at møde nogle lidt stærkere europæiske modstandere, vi kender bedre, men der vil jeg jo foretrække at møde nogle lidt mindre stærke og mere ukendte nationer, siger han.

Jesper Jensen tør godt allerede nu orientere sig længere frem i turneringen end det indledende gruppespil.

- Vi skal selvfølgelig videre fra den indledende gruppe. Sådan havde det også været, hvis vi var kommet i en sværere gruppe, når tre ud af fire går videre.

- Vi kigger allerede videre til mellemrunden. I mellemrunden er der seks hold, hvor to går videre, og der kommer vi nok til at være blandt fire hold, der skal kæmpe om det. Det er relativt fornuftigt, det kunne godt have set sværere ud, siger Jensen.

I hans øjne bør Danmark være et hold, der ved hver slutrunde er med i kampen om at komme i semifinalerne.

- Hvis man ofte er i semifinalerne, så får man på et tidspunkt hul igennem. Nu var vi heldige og dygtige nok til at nå semifinalen ved EM på hjemmebane sidste år, og drømmen er jo at få metal.

- Jeg synes, vi skal være et hold, der altid er med i snakken om semifinalerne. Jeg ved ikke, om man kan kalde en kvartfinaleplads et minimumskrav, men Danmark skal gerne være en top-8-nation i verden, siger Jesper Jensen.

VM spilles i år i Spanien fra 2. til 19. december. Inden da skal danskerne i aktion i EM-kvalifikationen i oktober.