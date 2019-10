Jesper Hansen lod kritikken prelle af i de svære OB-år

Det er først det seneste halvandet års tid, at det er begyndt at køre bedre for OB med Jakob Michelsen som cheftræner med en femteplads i sidste sæson og en øjeblikkelig fjerdeplads.

Derfor føler Jesper Hansen, at han kan give kasketten videre til nye kræfter på udramatisk vis, når han stopper i klubben med udgangen af januar.

- Det sidste, som vi er ved at lykkes med, er at få superligaholdet tilbage til toppen af dansk fodbold.

- Jeg føler, at det fundament, vi har fået skabt nu her, er så stærkt, at det er på tide, at der kommer en ny mand med ny energi, siger Jesper Hansen.

Han husker OB-starten som kaotisk og med udskiftninger i både trænerstab og ledelse, og det vanskeliggjorde det fynske projekt.

- Der var meget udskiftning i personalet undervejs, og de første par år blev brugt meget på at tilpasse økonomien. Så de første år var meget barske, og der var meget kritik undervejs.

- Det var hårdt arbejde at skabe en anden kultur og et andet værdisæt, samtidig med at man skulle have resultater, siger Jesper Hansen.

De resultater kom bare ikke i de første mange år, og derfor er det også en blandet tid, Jesper Hansen kigger tilbage på.

Han har altid godt kunnet lide at bygge noget op fra bunden eller udvikle en klub til noget større.

- Jeg har været sportschef i over 20 år, fordi jeg kom direkte fra et tilsvarende job i Horsens, hvor jeg var sportsdirektør, så jeg er nok den, der med afstand har siddet i det her i længst tid.

- Det siger mig, at jeg et eller andet sted gør nogle ting rigtigt. Selv om der har været meget kritik af mig.

- Men på de indre linjer har der været de fremskridt undervejs, som ledelsen i OB og ledelsen i min tid i Horsens har været tilfreds med, pointerer Jesper Hansen.

Han forklarer flere gange, at han er typen, som arbejder på den lange bane.

- Jeg synes, det er vigtigt, at der er et stærkt fundament. Det kan gøre, at en klub kan blive fast inventar i toppen af dansk fodbold.

- Det er også derfor, jeg siger, at sådan noget som at forbedre faciliteterne i OB tog for lang tid. Det var noget af det første, jeg gik i gang med, da jeg kom til OB.

- Den første dag, da jeg kom på arbejde, så jeg, at spillerne løb rundt ovre på dyrskuepladsen sammen med hunde og godtfolk. Men gode baner er hele grundlaget for, at man kan lave et godt fodboldhold, mener Jesper Hansen.

Han ved endnu ikke, hvad der skal ske i fremtiden, men han udelukker ikke, at fodbolden igen i fremtiden vil trække i ham.

- Det er egentlig kun to klubber, jeg har været i. Jeg var med til at bygge Horsens op fra bunden. Det var en 2. divisionsklub, da vi startede projektet.

- Så det har været noget med at bygge noget op begge steder. Det er en livsstil for mig, forklarer Jesper Hansen.