Jesper Hansen forlod i 2019 Astana for at køre for Cofidis.

Jesper Hansen forventer at køre Giro d'Italia - ikke Touren

Tour de France får selskab af en stribe danske ryttere, men Jesper Hansen bliver formentlig ikke en af dem.

Cofidis-danskeren skal i stedet køre Giro d'Italia, fortæller han i et interview med Feltet.dk.

- Først skal jeg køre Lombardiet Rundt, så Tirreno-Adratico og så Giroen. Det er endnu ikke helt fast, men sådan ser programmet ud indtil videre, og det er jeg glad for, for jeg synes egentlig, at det er et fint program, siger cykelrytteren.

29-årige Jesper Hansen fik World Tour-debut for Tinkoff-Saxo i 2014 og blev i 2017 en del af danskerkolonien på Astana.

I 2019 skiftede han til Cofidis, som så stort lederpotentiale i danskeren. Cofidis-manager Cédric Vasseur sagde ved den lejlighed til Ekstra Bladet, at han ville gøre "Jesper Hansen mere berømt end Jakob Fuglsang i Frankrig - og alle andre steder i øvrigt".

Vasseur tilføjede, at han håbede, at Jesper Hansen kunne køre med om en etapesejr i Tour de France, men indtil videre har han ikke fået chancen.

Hansens kontrakt udløber efter indeværende sæson, og han er på jagt efter en ny.

- Jeg håber, at jeg kan få forlænget eller finde noget andet. Jeg vil gerne fortsætte på det her niveau, og det synes jeg også, at jeg har niveauet til, så det er resultaterne, der kommer til at afgøre det, siger Jesper Hansen.

Søndagens Lombardiet Rundt er sæsonens andet monument. Giro d'Italia er som mange andre cykelløb blevet udsat og køres nu fra 3. til 25. oktober.