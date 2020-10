FC Midtjyllands Jesper Hansen blev skiftet ud med en skade i lørdagens 3-2-sejr ude over Brøndby. Men han er med i bruttotruppen mod Liverpool.

Jesper Hansen er med i truppen mod Liverpool efter skade

Førstemålmanden Jesper Hansen er med i den trup, FC Midtjylland har udtaget til tirsdagens kamp i Champions League ude mod Liverpool.

Jesper Hansen blev skiftet ud med en mindre lyskeskade i lørdagens 3-2-sejr ude over Brøndby.

Men han er blevet klar nok til at være i spil til kampen. Der skal dog sorteres to spillere fra truppen inden kampstart.

FCM har udtaget 25 spillere i en bruttotrup. Heraf er de fire målmænd. Ud over Jesper Hansen er det Mikkel Andersen, Oliver Ottesen og Valdemar Birksø Thorsen.

I Champions League må holdene have 12 spillere på bænken og skifte 5 mand ind i løbet af kampen.

Jesper Hansen fortalte forud for Liverpool-kampen, at han har troen på, at midtjyderne kan vise sig flot frem på Anfield.

Lektionen og 0-4-nederlaget i den første kamp i Champions League hjemme mod Atalanta kan i den sammenhæng bruges til noget.

- Vi fik at mærke, at vi ikke kan slække på noget som helst. Hvis vi bare slækker lidt på en berøring eller en placering, så udnytter modstanderen det bare på dette niveau.

- De drejer af, og de har bare bedre og mere præcise afleveringer. Det går lige en tand hurtigere. Vi kunne godt mærke, at vi hang efter.

- Så vi skal være hurtigere i tanke og handling. Simpelthen. Og så skal kvaliteten følge med, siger Jesper Hansen.

I lørdags vendte FCM i den hjemlige Superliga 0-2 til en sejr på 3-2 ude over Brøndby, og den sidste halve time var opløftende forud for Liverpool-kampen.

- Hvis vi leverer, som vi gjorde i de første 60 minutter mod Brøndby, så får vi ikke mange chancer på Anfield. Så vi skal stige i kvalitet, siger Jesper Hansen.

FCM's kamp mod Liverpool spilles tirsdag aften klokken 21.