Jerndefensiv skal sørge for Aalborg-gentagelse i Flensborg

Der skal en solid defensiv indsats til, hvis Aalborg Håndbold igen skal slå Flensburg-Handewitt i Champions League.

Sådan lyder opskriften fra aalborgensernes målmand Kristian Sæverås i et interview med Nordjyske.

Det første opgør mellem de to hold endte 20. oktober med hjemmesejr til Aalborg på 31-28 efter stærkt forsvarsspil i anden halvleg.

- Generelt stod vi simpelthen bare godt i forsvaret. Vi tvang tyskerne til at komme til afslutninger de steder, vi gerne ville have dem til at afslutte fra, og det er den opskrift, vi skal finde igen.

- (Mikael, red.) Aggefors og jeg skal selvfølgelig diske op med nogle redninger, og offensiven er selvfølgelig ikke mit bord, men kan vi holde det samme høje tempo som i hjemmekampen, så har vi en god chance, siger Kristian Sæverås til det regionale medie.

Siden sejren over Flensburg-Handewitt har der imidlertid ikke været meget at juble over for Aalborg i Champions League. Det er blevet til fire nederlag på stribe mod storklubber - to til Barcelona og to til Paris Saint-Germain.

Aalborg ligger på fjerdepladsen med otte point før søndagens kamp. Seks af gruppens otte hold går videre i turneringen.

Søndagens opgør begynder klokken 19.