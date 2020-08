Jeppe Kjær vil ind og spille på stadion i Amsterdam

- Jeg er ydmyg omkring mit skifte, og jeg vil fokusere på at arbejde hårdt, for jeg vil ind på stadion og spille, siger Jeppe Kjær til Horsens' hjemmeside.

Efter fredagens nyhed om AC Horsens-talentets skifte til Ajax, fortæller han, at han vil ind og arbejde hårdt for spilletid.

Jeppe Kjær har ikke planer om at spilde tiden på bænken i Amsterdam.

Jeppe Kjær fejrede sin 15-års fødselsdag 1. marts 2019 ved at skrive under på en treårig aftale med Horsens.

Nu er han solgt før tid i en alder af blot 16 år.

Tidligere har Jeppe Kjær været på besøg hos Southampton og Juventus, oplyser Horsens. Men det blev Ajax, der løb med talentet, som har sat sin underskrift på en treårig kontrakt med hollænderne.

- Det er stort for mig og en drengedrøm at skrive med Ajax, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang.

- Det har været lidt hektisk de seneste dage, men alle har taget godt imod mig, og lægetjekket er gået fint, siger Jeppe Kjær.

Teenageren takker Horsens for en god tid og fortæller, at klubben altid vil have en plads i hans hjerte.

- Jeg har haft det fantastisk på akademiet, hvor alle trænere har troet på mig, og hvor vi har et rigtig godt træningsmiljø, der har givet mig mulighed for at udvikle mig.

- Det er jeg sindssygt taknemmelig for. Gennem årene har vi haft et rigtig godt sammenhold og stor fokus på vores værdier, og det er noget af det, jeg tager med mig til Ajax, siger han.