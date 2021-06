Jens Stryger vil forlænge vild statistik med otte kampe

Lever statistikken også efter søndagens testkamp mod Bosnien-Hercegovina og den kommende EM-slutrunde, så bliver det rigtig interessant, påpeger Jens Stryger Larsen kækt.

- Jeg tænker da en gang imellem over, at det er en fuldstændig vanvittig rekord at have.

- Den må gerne lige vare otte kampe mere, for så bliver det da en rigtig god sommer, siger Jens Stryger Larsen med henvisning til antallet af landskampe, Danmark skal spille fra nu og frem til en eventuel EM-finale.

Onsdagens 1-1-testkamp mod Tyskland var nærmest et symbol på "Jens Stryger-effekten".

Danmark havde halset efter det meste af kampen og var bagud med 0-1, da Udinese-backen blev skiftet ind midt i anden halvleg. To minutter senere udlignede Yussuf Poulsen, så Danmark fik 1-1 mod de tidligere verdensmestre.

Højrebenede Jens Stryger var i den første del af sin lange ubesejrede stime startende venstre back under Åge Hareide, men nu er han primært reduceret til at være bænkevarmer under Kasper Hjulmand.

Landstræneren har foretrukket Daniel Wass og Joakim Mæhle på de to backs, og det vil Jens Stryger gerne lave om på før EM.

- Jeg vil gøre mit til at vise i de her træninger og testkampe før EM, at jeg er klar, hvis der skulle blive brug for mig fra start.

- Jeg synes jo selv, at jeg har kvaliteterne til at starte inde på det her hold, men det synes de andre også, at de har. Det er med til, at vi kan presse hinanden og gøre holdet endnu bedre.

- Vi kæmper alle sammen for at være en del af startopstillingen, og det gælder også mig. Uanset om jeg starter eller er på bænken, vil jeg altid komme ind og gøre det bedste for landsholdet, siger Jens Stryger Larsen.

Næste mulighed for at udbygge den lange ubesejrede stime er på søndag, når Danmark spiller EM-generalprøve mod Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion.