Jens Hammer: Hobro er rustet til et år i 1. division

Ender Hobro IK med at rykke ud af Superligaen efter playoffkampene mod Vejle, kan klubben stadig køre videre med et superligasetup i en sæson i 1. division i håbet om at vende hurtigt tilbage til landets bedste række.

Ganske vist skal der spares penge, fordi indtægterne vil falde, men klubben behøver ikke holde brandudsalg i spillertruppen. Det siger klubbens sportschef, Jens Hammer Sørensen.

- Lige meget hvilken række Hobro spiller i efter sommerferien, har fundamentet aldrig været bedre. Vi har stort set alle vores nuværende spillere på kontrakt efter sommerferien, og flere af dem spiller for en lavere løn, hvis vi rykker ned

- Vi har et rigtig godt fundament, fordi spillerne er her efter sommerferien. Vi har råd til at køre videre med det samme setup i næste sæson. En nedrykning vil ikke få stor betydning for Hobro i det første år i 1. division, siger sportschefen.

Han mener, at de lange kontrakter med spillerne er et udtryk for den udvikling, Hobro har været igennem, siden klubben spillede i divisionerne og kun kunne tilbyde spillerne en sæson ad gangen.

Skulle Hobro sikre overlevelse ved først at slå Vejle og derefter nummer to i 1. division over to playoffkampe, vil der næste år vente endnu en svær sæson i landets bedste række, forventer Jens Hammer Sørensen.

På grund af en forestående indskrænkning fra 14 til 12 hold vil der i næste sæson være tre nedrykkere fra Superligaen, og Hobro vil logisk set være en af kandidaterne.

- Det vil blive svært at undgå en lignende situation næste år. Vi er dem, der med afstand har det laveste budget i Superligaen. Vores spillerbudget er på 12 millioner kroner om året, og det næstlaveste er på 17 millioner, tror jeg. Så vi er oppe mod giganter, og det vil vi altid være, selv i 1. division.

- Vi bliver aldrig godt rustet til at være i Superligaen, men vi har et rigtig godt hold, og vi har aldrig haft et stærkere setup omkring holdet, siger Jens Hammer Sørensen.

I februar fyrede Hobro Allan Kuhn og ansatte i stedet Peter Sørensen som cheftræner. Sportschefen håber, at Peter Sørensen også er i Hobro i næste sæson - Superliga eller ej.

- Der er ikke nogen tvivl om, at Peter Sørensen har efterladt et rigtig godt indtryk både på spillet og på træningsbanen. Han er en rigtig dygtig træner.

- Jeg vil rigtig gerne have ham til at være her næste sæson, uanset hvilken række vi er i. Jeg håber, at kærligheden er gengældt, siger Jens Hammer Sørensen.

Den første playoffkamp mellem Hobro og Vejle begynder søndag klokken 14 i Hobro.