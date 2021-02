Japanske virksomheder er imod sommerens OL i Tokyo

56,0 procent af de mere end 11.000 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, mener, at legene i Japans hovedstad enten skal droppes eller udskydes til et senere tidspunkt.

Et flertal af japanske virksomheder ønsker at sommerens OL i Tokyo aflyses eller udsættes på grund af coronapandemien.

Dermed stiger bekymringen mod at afholde det i forvejen udskudte OL på de planlagte datoer fra 23. juli til 8. august.

Da undersøgelsen senest blev foretaget i august sidste år, ønskede 53,6 procent af virksomhederne en aflysning eller udskydelse.

Blot 7,7 procent af virksomhederne i den nye rundspørge ønsker, at OL afholdes efter den nuværende plan til sommer. For et halvt år siden var antallet 22,5 procent.

Mere end 70 procent af virksomhederne oplyser, at det enten vil have meget lidt eller ingen indflydelse på deres økonomi at udskyde eller aflyse legene i Japans hovedstad.

Rundspørgen blev foretaget online fra 1. til 8. februar.

En anden rundspørge i januar blandt Japans 100 største virksomheder havde et lidt andet udfald. Den viste et ønske om at afholde OL til sommer - enten i fuld form eller en reduceret udgave - hos 61 af virksomhederne.

I begyndelsen af februar viste en rundspørge blandt befolkningen i Tokyo, at 61 procent ønsker en aflysning eller udskydelse af legene. I tidligere rundspørger har modstanden dog været større.