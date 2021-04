Japansk toppolitiker: Ny coronabølge kan aflyse OL

- Vi er nødt til at træffe en beslutning på baggrund af situationen på det tidspunkt.

- Vi er nødt til at aflyse uden tøven, hvis det ikke længere er muligt, siger Toshihiro Nikaii, der er vicepartileder i regeringspartiet Det Liberaldemokratiske Parti (LPD), i et interview med tv-stationen TBS ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag var der præcis 100 dage til, at OL begynder i Tokyo. Legene skulle oprindeligt være afholdt sidste år, men blev udskudt på grund af coronapandemien.

Den er endnu ikke under kontrol, og en ny bølge med smitte breder sig hastigt i Japan i øjeblikket.

Den japanske regering og arrangørerne af OL har hidtil holdt fast i meldinger om, at OL bliver afholdt - dog uden udenlandske tilskuere.

Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har ligeledes sagt, at han ikke ser grund til, at legene skal aflyses.

Der har været modstand i den japanske befolkning mod at afholde OL til sommer.

I en meningsmåling blandt japanerne udført af det japanske nyhedsbureau Kyodo for mindre end en uge siden svarede 72 procent af de adspurgte, at de ikke ønsker at afholde OL i landet til sommer som planlagt.

OL begynder 23. juli og varer til 8. august.