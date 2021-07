Japansk region dropper også tilskuere til OL

Regionen er under legene i Tokyo vært for flere fodboldkampe i hovedbyen Sapporo, hvor også de olympiske konkurrencer i maratonløb og kapgang vil blive afholdt.

Guvernør Naomichi Suzuki fortæller, at regionen ønsker at beskytte lokalbefolkningen mod nye udbrud af coronasmitte.

- Alle konkurrencer i Sapporo vil foregå uden tilskuere, siger Naomichi Suzuki.

Som følge af en stigning i smitten i Tokyo er den japanske hovedstad frem til 22. august i krisetilstand, hvilket betyder, at samtlige konkurrencer i Japans hovedstad vil foregå uden publikum.

Hokkaido-regionen er knapt så hårdt ramt, og i denne weekend lemper regionen faktisk på en del restriktioner.

Den store nedlukning i Tokyo har dog ført til en frygt for, at flere japanere ville have taget turen til Sapporo for at se fodbold. Det har guvernøren nu sat en stopper for.

- Beslutningen er truffet for at løsne op for bekymringerne og sørge for sikkerheden for den lokale befolkning. Jeg beder om forståelse, siger Naomichi Suzuki.

Sapporo er vært for en lang række fodboldkampe i både kvindernes og mændenes turnering.

I forvejen er befolkningen blevet opfordret til ikke at komme ud på Sapporos gader for at overvære konkurrencerne i maratonløb og kapgang.

OL afholdes fra 23. juli til 8. august, men fodboldturneringerne tyvstarter allerede 21. juli.