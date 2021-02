Japansk minister tager over som øverste OL-chef

Torsdag er den nu tidligere olympiske minister udnævnt som præsident for den komité, der arrangerer sommerens lege i den japanske hovedstad.

Seiko Hashimoto står nu i spidsen for OL i Tokyo.

- Jeg vil gøre alt for at sikre legene i Tokyo succes, siger Hashimoto ifølge AFP.

Hun overtager posten efter Yoshiro Mori, der trak sig i sidste uge efter at være kommet med sexistiske bemærkninger. Mori trådte tilbage efter nedsættende udtalelser om kvinder.

Skiftet på lederposten sker, cirka fem måneder før OL efter planen sættes i gang 23. juli.

56-årige Seiko Hashimoto er tidligere OL-atlet og har deltaget i vinter-OL fire gange samt sommer-OL tre gange i henholdsvis skøjteløb og banecykling. Hendes bedste resultat var en bronzemedalje i skøjteløb i 1992.

Hashimoto gik ind i politik i midten af 1990'erne, inden hun stoppede som professionel atlet. Ud over at være olympisk minister var hun også minister for ligestilling i Japan.