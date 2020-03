Japansk minister: OL uden atleter giver ikke nogen mening

De Olympiske Lege til sommer "vil ikke give mening", hvis de deltagende lande ikke har mulighed for at sende deres atleter til Japan.

Selv hvis Japan formår at inddæmme udbruddet af coronavirusset lokalt, så kan det stadig blive en udfordring for landene at sende deres atleter til Japan.

- Som premierministeren har sagt, er det attraktivt at afholde OL i et miljø, hvor alle føler sig trygge og glade, siger han i det japanske parlament.

- Men det er ikke noget, som Japan kan bestemme alene.