Japansk eventyr overstråler OL-guldet

Der var ellers al mulig grund til at skynde sig hjem for blive hyldet for bedriften, der var så fabelagtig, at både Ekstra Bladet og B.T. senere kårede den til årets danske sportspræstation.

Men den arkitektstuderende roer valgte alligevel at blive i Japan. For at kigge på japansk byplanlægning.

- OL foregik i oktober, og da var undervisningen i gang på Kunstakademiet. Det var mit sidste år på studiet, og jeg havde søgt orlov med kort varsel, fordi jeg først sent vidste, at vi var blevet udtaget til OL.

- Min professor var lidt betænkelig, men vi lavede en aftale om, at jeg kunne få orlov på den betingelse, at jeg blev i Japan i noget tid og studerede byplanlægning, fortæller den i dag 80-årige Bjørn Hasløv.

Han var en del af den originale guldfirer, længe før Guldfireren blev et begreb i dansk idræt.

Kvartetten Hasløv, John Ørsted, Kurt Helmudt og Erik Petersen fra den københavnske roklub Kvik var med i verdenstoppen, men havde en tendens til at rende ind i uheld.

I OL-finalen vendte lykken endelig. Danskerne roede et tæt på perfekt løb og vandt til alles overraskelse foran favoritterne fra USA og Storbritannien.

Og mens de tre andre drog hjem til fest og hæder, måtte Hasløv altså blive i Japan i adskillige måneder.

- Bagefter kan jeg godt se, at det var lidt synd. Men jeg kunne ikke prioritere sporten over min uddannelse, fortæller Bjørn Hasløv.

Det var også årsagen til, at det allerede på forhånd stod klart, at OL-finalen ville blive de fire kammeraters sidste store opgave sammen.

Selv om han dengang kun var 23 år, mente Bjørn Hasløv ikke, at han kunne forsvare at blive ved med at bruge seks dage om ugen på træning.

- Vi fik en båd stillet til rådighed og fik vores udgifter betalt. Men ellers var vi amatører. Vi fik ikke penge for det, og vi betalte kontingent i klubben.

- Vi vidste, at OL var vores sidste konkurrence, og det var en stor lettelse, at det gik så godt, husker han.

Næsten 60 år senere er det ikke længere så ofte, han bliver mindet om sin olympiske fortid. Men oplevelsen har fulgt ham lige siden.

- Jeg har stadig kontakt til de japanske venner, jeg fik, da jeg boede i landet efter OL.

- Og holdet har holdt sammen lige siden, siger Bjørn Hasløv.

For tre år siden døde Kurt Helmudt, og kvartetten blev til en trio. Men de tre øvrige ser fortsat hinanden, som de har gjort, siden de som helt unge begyndte at ro sammen.

- Vi har taget på ferier sammen og har taget familierne med. Vi har haft nogle rigtig gode år og kom til at hænge sammen på en helt anden måde, end vi havde forestillet os, siger Bjørn Hasløv.

I dag er det da heller ikke primært den store triumf på vandet, som han hæfter sig ved, når han tænker tilbage på OL-oplevelsen.

Det er alt det udenom. Festen efter finalen, hvor de danske roere kunne snakke med amerikanske, sovjetiske og britiske konkurrenter.

De fremmedartede forhold i Japan. De mange nationaliteter, der var samlet på et meget lille område. Pludselig blev den store verden en smule mindre.

- At komme til så stort et arrangement, hvor man er sammen med så mange topatleter fra så mange lande, er jo en kæmpe oplevelse. Man fik jo også mulighed for at opleve det land, man kom til.

- Jeg kunne bagefter rejse rundt og se, hvordan Japan udviklede sig på den tid. OL har været med til at åbne mine øjne for verden. Det holder jeg som noget af det mest værdifulde ved den oplevelse, siger Bjørn Hasløv.