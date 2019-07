Japansk erfaring skal sørge for OL-succes til Rindom

Onsdagens VM-guld i Laser Radial til sejleren Anne-Marie Rindom var kulminationen på et lærerigt mesterskab i Japan, der også er vært for næste års olympiske lege.

Havforholdene er derfor ikke sammenlignelige, men det er levemåden i de to områder, og det skal Rindom bruge som en fordel, når hun jagter karrierens næste store mål, OL-guld i 2020.

- I forhold til forholdene på vandet har det ikke været en forberedelse til OL, for det er et helt andet sted, hvor vi skal sejle ved OL. Men det har været en god forberedelse at være lang tid i et land, hvor vi skal tilbringe lang tid og præstere næste år.

- Bare det at kende kulturen, maden og de lokale skikke herovre er en fordel, for det er meget anderledes end i Europa og andre steder i verden. Så det indtryk kan vi helt klart bruge frem mod OL, siger østjyden.

Tidligere i år blev hun også europamester. Skal den 28-årige dansker tilføje olympisk guld til samlingen næste år, skal hun blive ved med at være ligeså fokuseret, og hun tilskriver mentaltræning en del af æren for sin aktuelle succes

- Jeg har deltaget i fem stævner i år, og jeg har vundet fire af dem. Det viser, at noget har spillet for mig i år, og det skal helst fortsætte. En af de ting, der fungerer rigtig godt for mig, er mentaltræning.

- Jeg tror ikke, at jeg lige pludselig er kommet i bedre form end alle de andre eller lige pludselig sejler meget stærkere. Jeg har helt klart rykket mit tekniske niveau i båden, men det er det mentale, der har gjort den største forskel for mig i år.

- Det skal jeg fortsætte med at udvikle frem mod OL, for OL er endnu vildere, og der skal man være endnu bedre mentalt forberedt, for der er folk pressede, fordi det kun er hvert fjerde år, der er OL, siger Anne-Marie Rindom.

Ved OL i Rio vandt hun bronze i Laser Radial.