Japansk VM-overraskelse: Ordner Danmarks overkvinder

Tirsdag besejrede de Montenegro med 29-28, og dermed er montenegrinerne nu under pres i gruppe C, da holdet også har tabt til Rusland.

Halvandet døgn efter at Japan fik bank med 14 mål af de danske håndboldkvinder ved VM i Oldenburg, stod japanerne bag en stor overraskelse.

Montenegro åbnede ellers VM med en overbevisende 31-24-sejr over Danmark i lørdags.

Fra sidelinjen var Japans danske landstræner, Ulrik Kirkely, vidne til et stort drama.

Favoritterne fra Montenegro førte ellers med 15-12 ved pausen, men blev hentet ved 20-20, før japanerne endte med at få et overtag i en tæt slutfase.

Kampen fik en lykkelig udgang for Kirkely og co., da Montenegro smed bolden væk i et angreb, da der manglede ti sekunder.

- Jeg er rigtig glad på pigernes vegne. De kæmpede bravt. De prøvede helt fra starten at holde aftalerne. Vi ved efterhånden, at folk vil spille syv mod seks mod os, og vi prøver ihærdigt at lære af vores kamp mod Danmark.

- Det kan være, det falder helt sammen næste gang, men lige nu er vi bare glade, siger Kirkely til TV2 Sport.

Japan er nu oppe på tre point for tre kampe. Det rækker til en tredjeplads før Danmarks kamp tirsdag aften mod Tunesien. Med en sejr går Danmark forbi Japan i gruppe C.

De fire bedste af gruppens seks hold går videre til ottendedelsfinalerne.