Japansk OL-chef udelukker ikke aflysning af legene

På et pressemøde tirsdag blev Toshiro Muto, der er administrerende direktør i organisationen, som står for planlægningen af OL, spurgt, om legene stadig kan aflyses, hvis antallet af coronasmittede stiger.

Muto svarede ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han vil holde øje med smittetallet og tage diskussionen med arrangørerne, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi kan ikke forudsige, hvad der vil ske med antallet af coronasmittede. Så vi vil fortsætte diskussionerne, hvis der sker en stigning i antallet af sager, siger Muto.

Spørgsmålene om en mulig aflysning er kommet, efter at et stigende antal personer - atleter, sponsorer og delegerede - er ankommet til Japan med positive coronatest.

- Vi er blevet enige om - baseret på situationen med coronavirus - at indkalde til møder mellem parterne.

- På dette tidspunkt kan antallet af coronasmittede stige eller falde, så vi vil overveje, hvad vi skal gøre, hvis situationen forværres, siger Muto.

Udmeldingen kommer, efter at endnu en person i den olympiske by i Tokyo er blevet smittet med coronavirus.

Denne gang drejer det sig om landstræneren for det tjekkiske beachvolleyball-landshold.

Foruden den tjekkiske træner er også en af volleyballspillerne på det tjekkiske hold testet positiv, og søndag kom det frem, at to andre atleter og et stabsmedlem i OL-byen var smittet med coronavirus.

OL-byen ventes at skulle huse over 11.000 deltagere under OL, der begynder på fredag og varer til 8. august.