Japans premierminister: IOC-boss støtter OL-udskydelse

Kun den formelle godkendelse fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ser ud til at mangle, før sommerens OL i Tokyo bliver udskudt i et år.

Det fortæller Japans premierminister, Shinzo Abe, efter et telefonmøde mellem ham og Bach.

På telefonmødet fremlagde Abe det japanske ønske, og der var 100 procent opbakning fra IOC-bossen, siger premierministeren. Han mødte pressen efter telefonmødet.

- Jeg fremsatte forslaget om at udskyde OL i cirka et år, og præsident Bach responderede med 100 procent opbakning, siger Shinzo Abe ifølge AFP.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har IOC indkaldt til et hastemøde i sin magtfulde eksekutivkomité senere tirsdag. Her skal det sandsynligvis besluttes, om OL udskydes.

Det er helt nye toner fra IOC, der frem til i søndags stædigt havde holdt fast i, at der var ikke grund til at diskutere en OL-udskydelse på trods af coronavirus-pandemien.

Søndag åbnede IOC op for, at en udskydelse kunne komme på tale, og at en beslutning ville blive taget i løbet af fire uger.

Det ser nu ud til at ske noget hurtigere.

På telefonmødet mellem Abe og Bach fik den japanske premierminister lovning på, at OL ikke bliver aflyst, men at det skal afvikles senest i sommeren 2021. Det er blandt andet for at undgå et sammenfald med vinter-OL i 2022.

Tokyos guvernør, Yuriko Koike, bekræfter også, at legene ikke er aflyst. Desuden fortæller hun, at selv om OL måtte blive afviklet i 2021, vil legene stadig blive brandet under navnet "Tokyo 2020".

Det vides ikke, hvilke datoer der er i spil til afvikling af OL i 2021. I de oprindelige planer skulle OL afvikles fra 24. juli til 9. august i år.

OL er aldrig tidligere blevet udskudt. Til gengæld blev legene helt aflyst i 1916, 1940 og 1944 på grund af verdenskrige.