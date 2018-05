Japanere knuser dansk drøm om ny VM-titel i badminton

Thomas Cup-semifinalen blev endestationen for danskerne, der tabte 2-3 i kampe til et velspillende japansk hold, der fik den perfekte start på holdkampen i første herresingle.

Drømmen om at genvinde VM-titlen for hold brast fredag aften for de danske badmintonherrer.

Her fik Kento Momota has på Viktor Axelsen, der ellers er både verdensetter og forsvarende verdensmester.

Danskeren måtte se sig slået klart i to sæt. 21-17, 21-9 lød cifrene i det perfekte japanske afsæt i semifinalen.

Danmark skabte dog spænding om det samlede udfald allerede i næste kamp, hvor danskerne havde blandet kortene og stillede med en overraskende doublekonstellation.

Mads Conrad-Petersen plejer at spille sammen med Mads Pieler Kolding, men sidstnævnte var valgt fra til fordel for rutinerede Mathias Boe, og det viste sig at være en god idé mod Takeshi Kamura og Keigo Sonoda.

Danskerne vandt 21-18, 21-15 og udlignede dermed til 1-1 i kampe.

Tredje kamp tippede igen Japans vej, da Kenta Nishimoto slog Hans-Kristian Vittinghus 21-19, 21-12, og dermed skulle Danmark vinde de resterende to kampe for at avancere til finalen.

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen gjorde, hvad de skulle, da den danske herredouble besejrede Takuto Inoue og Yuki Kaneko i tre sæt.

Sejren lød på 17-21, 21-16, 21-15.

Dermed var det op til Jan Ø. Jørgensen at sikre Danmark den samlede sejr i sin singlekamp mod Kanta Tsuneyama, der er nummer 34 på verdensranglisten.

Det lykkedes imidlertid ikke, da Jan Ø. Jørgensen tabte 18-21 i første sæt og slet ikke var i nærheden af at vinde andet sæt, som efter en fejlfyldt dansk indsats blev tabt hele 11-21.

Dermed kunne japanerne juble over den samlede sejr i holdkampen og udsigten til at møde Kina i finalen.

Thomas Cup bliver spillet hvert andet år. Danmark vandt den seneste udgave af turneringen i 2016, og det var første gang i historien, at et europæisk land vandt Thomas Cup, der er blevet spillet siden 1948.