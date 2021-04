Japaner tager historisk sejr ved US Masters

Golfspilleren Hideki Matsuyama har søndag skrevet historie ved at vinde US Masters som den første mand fra et asiatisk land.

Det er samtidig den 29-årige japaners første major-sejr.

Matsuyama indledte finalerunden med en føring på fire slag, og selv om han søndag gik de 18 huller i et slag over par, så var det nok til at sikre ham den samlede sejr i ti slag under par for hele turneringen.