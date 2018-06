Japaner sender Clara Tauson ud af French Open

Spillerne holdt serv frem til stillingen 3-3 i første sæt.

Så tog 17-årige Yuki Naito teten, da hun brød Clara Tausons serv og bragte sig foran 4-3.

Danskeren brød omgående tilbage til 4-4, men Yuki Naito brød igen til 5-4. Herefter servede japaneren sættet hjem.

Clara Tauson fik en skidt start på andet sæt, da hun blev brudt rent og kom bagud 0-1.

Igen brød hun tilbage med det samme, kun for at blive brudt igen og komme bagud 1-2.

Clara Tauson havde i det efterfølgende parti to muligheder for at bryde tilbage, men hun udnyttede dem ikke.

I stedet brød tiendeseedede Yuki Naito endnu en gang og bragte sig foran 4-1.

Clara Tauson slog lidt igen med et break til 2-4, men det lykkedes ikke for danskeren at levere endnu et break, og derfor endte hun med at tabe kampen.

Det var første gang, at Clara Tauson var med ved en hovedturnering i grand slam-sammenhæng.

Den danske teenager er dog ikke helt færdig i Paris.

Senere onsdag skal hun sammen med sin makker i damedouble, Eleonora Molinaro fra Luxembourg, spille i anden runde mod russerne Sofya Lansere og Kamilla Rakhimova.

Clara Tauson og hendes makker er seedet til at vinde French Open.