Japan tildeler danske curlingherrer endnu et nederlag

Dermed har Danmarks herrer vundet to ud af foreløbig otte gruppekampe ved OL.

Allerede inden kampen stod det klart, at danskerne ikke kunne nå semifinalen.

Kampens første ende resulterede i en dansk 1-0-føring, men midtvejs var japanerne foran 3-2, og det blev siden vekslet til 5-2.

I syvende ende var en bizar japansk sten ved at åbne døren for et dansk comeback.

Japan lå med to centrale sten i huset, men i stedet for at ramme en dansk sten endte Japans skipper med at fjerne begge holdets egne sten i huset.

Japanerne fik dog afværget katastrofen, og Danmark scorede først point i ottende ende.

Kampens niende ende sluttede uden point, og derfor var Japan foran med 5-4 og havde fordel af sidste sten i tiende ende.

På kampens sidste sten sendte Yusuke Morozumi den eneste danske sten ud af huset og sikrede dermed sejren.

Curlingherrerne runder OL af onsdag mod Canada.