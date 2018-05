Jannik Hansen: Vi skulle have haft en grim scoring

NHL-forward Jannik Hansen var også skuffet. Men ikke mere, end at letterne fik stor ros for den kompakte defensiv, som danskerne ikke kunne få bugt med.

- De stod godt, og man skal også give dem kredit. De lod os komme på ydersiden, og så tog deres målmand det, der blev smidt ind. Det var svært at få noget smidt ind i boksen, og så er det svært at score mål.

- Vi skulle nok have haft en grim en eller en heldig en i dag, og det fik vi ikke. Men det er så tæt og så små marginaler, og det er bare et skud, der skal gå ind.

Den bagende varme gjorde isen svær at spille på for danskerne, der kom til meget få chancer, selv om de havde masser af tid på pucken.

Kun Mads Christensens skud på overliggeren i tredje periode var for alvor tæt på at give en dansk udligning.

- Vi vidste godt, det ville blive en svær kamp, og det var vigtigt at få det første mål. Det var svært at kreere derude, svært at slå to pasninger, der hang sammen.

- Vi skal ikke bruge varmen som undskyldning, fordi vi er ude, men varmen gjorde det svært at slå de der tik-tak-pasninger, som kan åbne et forsvar, siger Jannik Hansen.

Sejre over Tyskland, Finland, Norge og Sydkorea var i sidste ende ikke nok for danskerne, der slutter på en ærgerlig femteplads i gruppen og torsdag må se letterne spille kvartfinale mod Sverige i Royal Arena i København.

Alt i alt hentede Danmark fire sejre i syv kampe og 11 point, hvilket de fleste VM-år rækker til en kvartfinale. Bare ikke denne gang.

- Vi ville gerne have spillet en kvartfinale. Vi leverede en god turnering, men vi manglede lige det sidste for at sætte toppen på kransekagen, siger Jannik Hansen.