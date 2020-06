Jan Pytlick overtager herreholdet i Sønderjyske

Jan Pytlick var senest træner på herresiden i GOG fra 1997 til 1998. Derefter blev han landstræner for Danmarks kvinder.

Jan Pytlick overtager per 1. juli posten som cheftræner for Sønderjyskes håndboldherrer.

Sønderjyske meddelte mandag, at Pytlick tiltræder på en treårig aftale.

Han overtager posten efter Kasper Christensen.

Han meddelte ifølge klubben tidligere på måneden, at han ønsker at stoppe, når hans kontrakt udløber næste sommer, men Sønderjyske Herrehåndbold har valgt at stoppe samarbejdet med det samme.

- Det er ikke sikkert, at en mand som Jan Pytlick også ville være ledig fra sommeren 2021.

- Nogle gange handler det om at slå til, når du har muligheden, og vi er glade og stolte over, at vi kan hente en kapacitet som Jan Pytlick til Sønderjyske. Den chance ville vi ikke forpasse, siger sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt i en pressemeddelse fra Sønderjyske.

Jan Pytlick startede som landstræner i 1998 og fortsatte efter et kort afbræk på posten til 2014.

Siden var han tilknyttet Vardar Skopje, før han blev cheftræner i Odense Håndbold.

Der blev han fyret den 30. december sidste år.

- Jeg har længe haft en målsætning om at komme tilbage til herrehåndbolden, og da muligheden bød sig, var jeg ikke et sekund i tvivl.

- Jeg kommer til en klub med et stærkt setup, både på og uden for banen.

- Jeg glæder mig til at blive en del af den fremgang, som klubben har været igennem de seneste par år og til at blive en del af den fantastiske stemning i Broager Sparekasse Skansen, siger Jan Pytlick i pressemeddelelsen.

Sønderjyske indtog niendepladsen i Primo Tours Ligaen, da sæsonen blev afblæst på grund af coronakrisen.