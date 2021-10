Jan Pytlick indstiller trænerkarrieren efter sæsonen

Det ligger private årsager bag beslutningen, og klubben har imødekommet Jan Pytlicks ønske om at stoppe parternes samarbejde et år tidligere end planlagt.

Jan Pytlick har besluttet sig for at stoppe som håndboldtræner, når han er færdig med den igangværende sæson som træner i Sønderjyske.

Det meddeler Sønderjyske i en pressemeddelse.

- Jobbet som professionel toptræner er på samme tid både fantastisk, men også krævende. Efter mere end 31 år, hvor håndbold har fyldt alt, er jeg kommet til den konklusion, at jeg vil ændre på mit arbejdsliv, siger Jan Pytlick.

Han har trænet Sønderjyskes håndboldherrer siden 2020, tidligere i karrieren har han stået i spidsen for en del forskellige klubber.

Han har især trænet kvinder og har over to omgange stået i spidsen for det danske kvindelandshold i 15 år.

Men til sommer er det altså slut med at skrive håndboldtræner på cv'et.

- Denne beslutning er forstærket af, at jeg inden for den seneste periode har mistet min mor og har en sygdomssvækket far. Vores børn er flyttet hjemmefra, og samlet set er det blevet vigtigere for mig at have min familie endnu mere i fokus, siger Jan Pytlick.

54-årige Pytlick afviser ikke at blive i håndboldsporten på den anden side af trænerkarrieren.

- Jeg ønsker fremadrettet at arbejde på en måde, der kan kombinere et lederjob med et tæt familieliv.

- Jeg er nødvendigvis ikke færdig med at arbejde med håndbold, men jeg er åben over for job, hvor jeg kan bruge mine mange års erfaring med ledelse inden for sport, siger han.

Jan Pytlick var i 1990'erne træner i GOG og Team Esbjerg, inden han i 1998 blev træner for kvindelandsholdet.

I 2006 blev Pytlick erstattet af Brian Lyngholm, men allerede i 2007 fik Pytlick roret tilbage på kvindelandsholdet, som han stod i spidsen for, indtil han blev fyret i slutningen af 2014.

Derefter tog han turen til makedonske Vardar, inden han fik taktstokken i den fynske satsning i Odense Håndbold, hvor han huserede fra 2016 til udgangen af 2019.

I Sønderjyske skriver han i øjeblikket det, der altså bliver det sidste kapitel i trænerhistorien om Jan Pytlick.