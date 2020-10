Jan Ø. Jørgensen slår franskmand og holder liv i karrieren

Her kan Jørgensen ende med at møde Anders Antonsen, hvis han vinder over franske Thomas Rouxel senere torsdag.

Jan Ø. Jørgensen fik en skidt start på kampen. Popov kom på 7-2, inden danskeren for alvor kom i gang og fik udlignet med fem point i træk.

Så trak franskmanden fra igen og kunne gå til pause foran 11-8. Snakken med landstræner Kenneth Jonassen hjalp. Jørgensen fik bedre styr på franskmandens offensiv og lykkedes med at udspille Popov med kloge og præcise slag.

Popov, der er født i Bulgarien, kom flyvende ud af startblokken i andet sæt og forsøgte at skrue tempoet i vejret. Det virkede.

Det endte med en pausestilling på 11-4 i fransk favør. Under spilstoppet bekymrede Jørgensen sig over, om han havde nok kræfter til et tredje sæt, hvis andet fortsatte, som det havde gjort.

Det gjorde det ikke, for Jørgensen begyndte at holde igen, i takt med at Popov trak fra. Ved 17-8 sagde danskeren til Kenneth Jonassen, at han gemte kræfterne til tredje sæt.

Her var det for en gang skyld Jørgensen, der var ovenpå fra start. Men foran 7-4 indledte Popov en god periode og fik hurtigt både udlignet og bragt sig foran.

Jørgensen svarede igen og kunne gå til pause foran 11-8. Danskeren holdt fast i sin kontrol over kampen efter sideskiftet. Med fem point i træk kom han for alvor tæt på sejren.

Popov begyndte at få gang i nogle lange dueller og presse, hvad der efterhånden lignede en træt Jan Ø. Jørgensen til at lave fejl. Franskmanden kom tæt på, men med hiv og sving fik danskeren sat de sidste, nødvendige point på tavlen.

I juni annoncerede Jørgensen sit karrierestop, og at Denmark Open ville blive hans sidste turnering. Inden starten på Denmark Open fortalte nordjyden, at han allerede mentalt var gået på pension.

Jørgensen er med sin sejr i 2010 den seneste danske vinder af herresinglerækken i Denmark Open. På hans cv finder man desuden blandt andet sejre i French Open, China Open og Indonesia Open samt en VM-bronzemedalje.

Rasmus Gemke og Hans-Kristian Vittinghus skal ud over Anders Antonsen også i aktion i Odense torsdag. Det skal Line Christophersen også i damesingle. Tidligere på dagen spillede Mia Blichfeldt og Julie Dawall Jakobsen sig videre.