Jan Ø. Jørgensen er mentalt pensioneret inden Denmark Open

- Det har føltes helt fantastisk at slippe for de forventninger og det ansvar, man har over for sig selv. Det har været vildt fedt at slappe af og ikke føle, at jeg skal gå i seng klokken 22 hver dag, siger Jan Ø. Jørgensen om sin nyvundne frihed, efter at han i juni annoncerede sit karrierestop.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix