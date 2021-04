Jan Magnussen spår sit Le Mans-hold reelle vinderchancer

Når Le Mans løber af stablen til august, bliver det både med Jan og Kevin Magnussen i samme bil. Fredag blev det officielt, at far og søn skal køre for det danske hold Team Sashi High Class Racing, der deltager i LMP2-klassen - den næsthøjeste klasse.

Selv om det er første gang, at de to racerkørere sætter sig bag rattet i den samme bil, tror Jan Magnussen på, at det danske hold, som Anders Fjordbach også er en del af, kan gå hele vejen.

- Vi har reelle vinderchancer. Jeg kan dårligt være i mig selv, siger Jan Magnussen.

- Vi har prøvet at få det til at lykkes mange gange før, men der er altid kommet noget i vejen. Nu lykkedes det, og det bliver fantastisk.

47-årige Jan Magnussen har deltaget i Le Mans 22 gange siden 1999. Fire gange har han vundet løbet. Sønnen Kevin Magnussen kører til august Le Mans for første gang.

Jan Magnussen glæder sig til at samarbejde med sønnen og dele ud af sin erfaring.

- Vi har altid snakket om ræs, og jeg vil da håbe, at det er meget lidt, jeg skal lære ham, fortæller Jan Magnussen.

- Når man kørt så mange gange på Le Mans, får man et godt billede af, hvordan de forskellige ting sker, hvornår det sker, og hvordan man skal reagere.

- Jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham og se på hans data. Vi skal lige lære at arbejde sammen på en anden måde. Jeg er sikker på, at jeg også kan lære en del af ham.

Jan Magnussen er glad for, at det hele endelig er på plads, for de seneste uger har været hektiske, påpeger den danske racerkører.

- Jeg ringede til Kevin, da muligheden opstod og spurgte, om vi skulle give det et skud. Det syntes han, var en fantastisk idé, og så gik vi i gang med at planlægge det hele og kontakte firmaer for at få det økonomiske på plads.

- Mange ting skal gå op i en højere enhed for at få sådan et projekt til at lykkes, og mange ting skal falde i hak. Det har været vildt interessant, og vi har haft mange 18 timers arbejdsdage de seneste tre uger.

Le Mans køres normalt i juni, men er i år udskudt til 21. og 22. august.