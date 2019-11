Jan Magnussen skal køre videre i dansk motorsport

For to uger siden var fremtiden ellers usikker for den 46-årige veteran, da han efter 16 sæsonen som kører for Corvette Racing ikke fik sin kontrakt forlænget.

Men bruddet bliver altså en gevinst for det nye danske mesterskab.

- Det har altid været mit ønske at være til stede på de danske racerbaner, og derfor er jeg enormt taknemmelig over at have fået muligheden for at være med på startlisten, når første sæson af det danske TCR-mesterskab skydes i gang til foråret, siger Magnussen i pressemeddelelsen.

TCR står for Touring Car Racing og er en klasse, der er reguleret af det internationale motorsports forbund, FIA.

Det erstatter den tidligere DTC-klasse, som Magnussen tidligere har kørt, men han var ikke med i seriens sidste sæson, der blev kørt i år.

Magnussen har vundet Imsa-serien fire gange med Corvette.

I sin tid hos General Motors og Corvette Racing har danskeren desuden været med til at vinde 24-timers-løbet Le Mans fire gange i GT-klassen og triumfere i det lige så lange løb på Daytona International Speedway.