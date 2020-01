Jan Bech Andersen har igen haft den store tegnebog fremme for at hjælpe Brøndby IF. (Arkivfoto)

Jan Bech spænder millionsikkerhedsnet ud under Brøndby

Brøndby IF's hovedaktionær, Jan Bech Andersen, har igen erklæret sin økonomiske støtte til klubben, som fortsat ikke får regnskaberne til at hænge sammen.

På klubbens hjemmeside oplyser Brøndby, at Jan Bech Andersen har afgivet en erklæring om, at han frem til 30. september 2021 økonomisk vil støtte klubben "i det omfang det er nødvendigt" - dog maksimalt 53 millioner kroner.

Den støtte giver ro i Brøndby, som ifølge selskabsmeddelelsen dermed kan fortsætte på nuværende niveau.

- Ledelsen i Brøndby IF skønner, dette vil give sikkerhed for, at der vil være tilstrækkelig arbejdskapital til at opretholde det budgetterede aktivitetsniveau, lyder det fra klubben.

Samtidig har Jan Bech Andersen og aktionæren Torben Bjørn Christensen indvilget i at konvertere deres respektive tilgodehavender hos klubben til aktier ved den kommende planlagte aktieemission.

Dermed fjernes en stor del af selskabets gæld, men det betyder samtidig, at der ikke kommer ligeså mange millioner i kassen ved den kommende aktieemission.

Ved emissioner, hvor et selskab forsøger at rejse ny kapital, giver man ofte de eksisterende aktionærer mulighed for at købe nye aktier til en på forhånd aftalt kurs. Det kaldes en tegningsret.

Brøndbys aftale med Jan Bech Andersen er betinget af, at salget af tegningsretter til de nuværende aktionærer er begyndt senest 1. april.

Onsdagens tilsagn på begge fronter bringer selvsagt glæde hos Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå.

Men for ham er beløbsgrænsen i støtteerklæringen fra Jan Bech Andersen også vigtig i forhold til klubbens fremtid.

- Beløbsgrænsen på støtteerklæringen fra Jan Bech Andersen er et naturligt næste skridt i den forstand, at både vi og Jan ønsker et Brøndby IF i økonomisk balance, siger Palmå til brondby.com.

- De 53 millioner kroner, der kan komme i spil, er for at kunne afdække eventuelle udfald, der måtte komme i forhold til den kommende emissions provenu og de budgetforudsætninger, vi har lagt for de kommende år.